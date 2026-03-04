Віцепрезидентка Єврокомісії заперечила погрозу Трампа щодо Іспанії

Віцепрезидентка Європейської комісії Тереза Рібера заперечила здатність президента США Дональда Трампа виконати свою погрозу розірвати торговельні відносини з Іспанією.

Про це вона сказала у середу, 4 березня, цитує Politico, пише "Європейська правда".

Віцепрезидентка Європейської комісії зазначила, що спроби Вашингтона виділити окремі країни ЄС є "глибоко тривожними не тільки для суспільства, миру, співпраці, але й для економіки, і мають безпосередні наслідки для економічної діяльності всіх в цілому".

Вона також висловила скептицизм щодо погроз Трампа і сказала, що "американський федеральний уряд знає", як регулюються торговельні відносини ЄС, і "не зацікавлений у розриві торговельних відносин".

Рібера заявила, що у контексті ЄС "неможливо" вживати індивідуальних торговельних заходів у відповідь.

"Торговельні переговори кожного з 27 держав-членів Європейського Союзу є відповідальністю Єврокомісії, і їх неможливо розділити або фрагментувати", – сказала вона.

Нагадаємо, раніше Трамп заявив, що хоче "припинити всю торгівлю з Іспанією" на тлі її незгоди з американською воєнною операцією проти Ірану.

Це сталося на тлі того, як Іспанія відмовила США в доступі до авіабаз на своїй території для "будь-чого, що не передбачено договором і не виходить за межі Статуту ООН".

Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес заявляв, що не отримував від США жодних запитів на використання авіабаз у Роті та Мороні для ударів по Ірану і не очікує "жодних наслідків" у зв'язку з позицією уряду, який відмовляється надавати доступ до них для воєнних операцій.