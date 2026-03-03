Іспанія не очікує жодних наслідків для себе через недопуск США до своїх авіабаз

Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес запевнив, що не отримував від США жодних запитів на використання авіабаз у Роті та Мороні для ударів по Ірану і не очікує "жодних наслідків" у зв'язку з позицією уряду, який відмовляється надавати доступ до них для воєнних операцій.

Заяву Альбареса наводить EFE, повідомляє "Європейська правда".

Очільник іспанського зовнішньополітичного відомства підкреслив, що ці бази "знаходяться під суверенітетом Іспанії", тому в позиції уряду немає нічого "незвичного і дивного".

За його словами, він не розмовляв з представниками американської адміністрації і ніяких "скарг" не надходило.

Альбарес наголосив, що прихильність Іспанії до євроатлантичної безпеки "не викликає жодних сумнівів", нагадавши про присутність іспанських військ у Лівані, Іраку та країнах Балтії.

Коментуючи критику з боку міністра закордонних справ Ізраїлю Гідеона Саара на адресу прем’єр-міністра Педро Санчеса, Альбарес назвав його підхід "абсурдним і смішним" і охарактеризував іспанську зовнішню політику, яка відстоює одні й ті ж принципи в Україні, Газі, Венесуелі, Гренландії та Ірані, як "послідовну".

На його думку, ці коментарі "дискредитують самі себе", оскільки Іспанія завжди відстоює мир, глобальну стабільність, міжнародне право і принципи статуту ООН.

У понеділок стало відомо, що Іспанія не дозволила США використовувати свої військові бази, які спільно експлуатуються двома країнами, для американських ударів по Ірану.

Своєю чергою прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер дозволив Сполученим Штатам використовувати британські військові бази для знищення іранських ракетних складів та пускових установок.