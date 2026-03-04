Вице-президент Еврокомиссии опровергла угрозу Трампа в отношении Испании

Вице-президент Европейской комиссии Тереза Рибера опровергла способность президента США Дональда Трампа выполнить свою угрозу разорвать торговые отношения с Испанией.

Об этом она сказала в среду, 4 марта, цитирует Politico, пишет "Европейская правда".

Вице-президент Европейской комиссии отметила, что попытки Вашингтона выделить отдельные страны ЕС являются "глубоко тревожными не только для общества, мира, сотрудничества, но и для экономики, и имеют непосредственные последствия для экономической деятельности всех в целом".

Она также выразила скептицизм относительно угроз Трампа и сказала, что "американское федеральное правительство знает", как регулируются торговые отношения ЕС, и "не заинтересовано в разрыве торговых отношений".

Рибера заявила, что в контексте ЕС "невозможно" принимать индивидуальные торговые меры в ответ.

"Торговые переговоры каждого из 27 государств-членов Европейского Союза являются ответственностью Еврокомиссии, и их невозможно разделить или фрагментировать", – сказала она.

Напомним, ранее Трамп заявил, что хочет "прекратить всю торговлю с Испанией" на фоне ее несогласия с американской военной операцией против Ирана.

Это произошло на фоне того, как Испания отказала США в доступе к авиабазам на своей территории для "чего-либо, что не предусмотрено договором и не выходит за рамки Устава ООН".

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявлял, что не получал от США никаких запросов на использование авиабаз в Роте и Мороне для ударов по Ирану и не ожидает "никаких последствий" в связи с позицией правительства, которое отказывается предоставлять доступ к ним для военных операций.