В Італії відмовилися уточнити, чи дозволять США використовувати свої бази

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто ухилився від відповіді на питання про те, чи дозволить уряд використання своїх баз американськими військовими для атак по Ірану.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ANSA.

В Італії розміщені кілька об’єктів, якими користуються Військово-морські сили США, зокрема база Сігонелла.

Міністр оборони заявив, що використання цих баз буде регулюватися відповідно до двосторонніх угод між Римом та Вашингтоном.

"Як легко помітити, ці правові рамки регулюють цю діяльність вже протягом десятиліть, і жоден уряд не відчував потреби їх змінювати", – зазначив міністр.

Крозетто зазначив, що використання наших баз США є прерогативою італійського уряду. Тому уряд надасть відповідь лише тоді, коли Вашингтон звернеться з відповідним запитом.

Нагадаємо, напередодні Крозетто заявив, що країни Близького Сходу звернулися до Італії із проханням передати їм системи протиповітряної оборони для захисту від іранських атак, зокрема комплекси SAMP/T, які отримує Україна.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що ситуація на Близькому Сході поки що не вплинула на постачання американського озброєння в Україну в рамках ініціативи PURL, насамперед ракет до систем ППО.

Тим часом президент США Дональд Трамп дорікнув попередній адміністрації Джо Байдена за безкоштовне постачання боєприпасів Україні, які натомість можна було продати країнам Близького Сходу.