Країни Близького Сходу просять Італію про системи ППО, які отримує Україна

Країни Близького Сходу звернулися до Італії із проханням передати їм системи протиповітряної оборони для захисту від іранських атак, зокрема комплекси SAMP/T, які отримує Україна.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters, посилаючись на заяву міністра оборони Італії Гвідо Крозетто.

Глава італійського Міноборони зазначив, що це питання є делікатним, адже Рим разом із союзниками зосереджувався на постачанні ППО для України.

Серед запитів від країн Перської затоки є система SAMP/T, яка може відстежувати та перехоплювати одночасно десятки цілей. Це єдина система європейського виробництва, здатна збивати балістичні ракети.

Італія вже постачає Україні системи SAMP/T для захисту від атак Росії, тому їх подальша передача країнам Близького Сходу є складною.

"Це дуже делікатне питання, враховуючи, що ці можливості вже сильно обмежені з огляду на європейські потреби та підтримку, надану Україні досі", – сказав Крозетто на парламентських слуханнях.

Як відомо, вранці 28 лютого американський президент заявив, що США розпочали масштабну операцію проти Ірану. Ударів завдав також Ізраїль.

Іран у відповідь завдав ударів по території низки країн Перської затоки, де є американські об’єкти.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що ситуація на Близькому Сході поки що не вплинула на постачання американського озброєння в Україну в рамках ініціативи PURL, насамперед ракет до систем ППО. Водночас він зауважив, що ситуація може змінитися у разі затяжної ескалації.

Зеленський у понеділок також провів розмову з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, в ході якої наголосив на потребах України в протиповітряній обороні.