Укр Рус Eng

В Италии отказались уточнить, позволят ли США использовать свои базы для атак против Ирана

Новости — Среда, 4 марта 2026, 11:57 — Ольга Ковальчук

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто уклонился от ответа на вопрос о том, позволит ли правительство использование своих баз американскими военными для атак по Ирану.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ANSA.

В Италии размещены несколько объектов, которыми пользуются Военно-морские силы США, в частности база Сигонелла.

Министр обороны заявил, что использование этих баз будет регулироваться в соответствии с двусторонними соглашениями между Римом и Вашингтоном.

"Как легко заметить, эти правовые рамки регулируют эту деятельность уже в течение десятилетий, и ни одно правительство не чувствовало необходимости их менять", – отметил министр.

Напомним, накануне Крозетто заявил, что страны Ближнего Востока обратились к Италии с просьбой передать им системы противовоздушной обороны для защиты от иранских атак, в частности комплексы SAMP/T, которые получает Украина.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ситуация на Ближнем Востоке пока не повлияла на поставки американского вооружения в Украину в рамках инициативы PURL, прежде всего ракет к системам ПВО.

Тем временем президент США Дональд Трамп упрекнул предыдущую администрацию Джо Байдена за бесплатные поставки боеприпасов Украине, которые можно было продать странам Ближнего Востока.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Италия США Иран
Реклама: