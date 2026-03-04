В Италии отказались уточнить, позволят ли США использовать свои базы для атак против Ирана

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто уклонился от ответа на вопрос о том, позволит ли правительство использование своих баз американскими военными для атак по Ирану.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ANSA.

В Италии размещены несколько объектов, которыми пользуются Военно-морские силы США, в частности база Сигонелла.

Министр обороны заявил, что использование этих баз будет регулироваться в соответствии с двусторонними соглашениями между Римом и Вашингтоном.

"Как легко заметить, эти правовые рамки регулируют эту деятельность уже в течение десятилетий, и ни одно правительство не чувствовало необходимости их менять", – отметил министр.

Напомним, накануне Крозетто заявил, что страны Ближнего Востока обратились к Италии с просьбой передать им системы противовоздушной обороны для защиты от иранских атак, в частности комплексы SAMP/T, которые получает Украина.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ситуация на Ближнем Востоке пока не повлияла на поставки американского вооружения в Украину в рамках инициативы PURL, прежде всего ракет к системам ПВО.

Тем временем президент США Дональд Трамп упрекнул предыдущую администрацию Джо Байдена за бесплатные поставки боеприпасов Украине, которые можно было продать странам Ближнего Востока.