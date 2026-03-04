Глава МЗС Іспанії здивований поведінкою Мерца перед Трампом

Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес висловив здивування тим, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц не заперечив президенту США Дональду Трампу, коли той погрожував Мадриду припиненням торгівлі.

Про це, як пише "Європейська правда", міністр сказав в ефірі RTVE.

Критика від іспанського посадовця була спрямована проти поведінки Мерца під час двосторонньої зустрічі з Трампом в Овальному кабінеті, куди була запрошена преса.

Під час розмови американський президент обурився рішенням Іспанії не дозволяти США використовувати їхні бази для атак по Ірану, а також розкритикував опір країни підвищенню оборонних видатків до 5% – цільового показника, встановленого на саміті НАТО у Гаазі.

Німецький канцлер ігнорував образливі висловлювання на адресу Мадрида, а іноді навіть сміявся зі слів Трампа. Зрештою, Мерц сам заявив, що Іспанія залишається єдиною країною, яка не згодна витрачати більше на оборону.

Глава іспанського МЗС Хосе Мануель Альбарес заявив, що висловив Німеччині своє здивування з цього приводу.

"Коли країни мають спільну валюту, спільну торговельну політику, спільний ринок, ми очікуємо такої ж солідарності, яку Іспанія проявила, наприклад, щодо Данії, коли були висловлені погрози введення мит через питання Гренландії. Або солідарність, яку Іспанія висловлює країнам східного флангу", – заявив Альбарес.

Міністр порівняв поведінку Мерца з його діями його попередників, заявивши, що вони б так не вчинили.

"Я не можу уявити, щоб Меркель чи Шольц робили такі заяви; там був інший проєвропейський дух", – додав він.

Нагадаємо, напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що хоче "припинити всю торгівлю з Іспанією" на тлі її рішення не надавати свої військові бази для американських атак по Ірану.

В уряді Іспанії у відповідь на погрози президента США Дональда Трампа припинити "всю торгівлю" закликали його поважати відносини між двома країнами.

А прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес засудив дії Трампа проти Ірану, заявивши, що вони суперечать міжнародному праву.