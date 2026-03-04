Глава МИД Испании удивлен поведением Мерца перед Трампом

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес выразил удивление тем, что канцлер Германии Фридрих Мерц не возразил президенту США Дональду Трампу, когда тот угрожал Мадриду прекращением торговли.

Об этом, как пишет "Европейская правда", министр сказал в эфире RTVE.

Критика от испанского чиновника была направлена против поведения Мерца во время двусторонней встречи с Трампом в Овальном кабинете, куда была приглашена пресса.

Во время разговора американский президент возмутился решением Испании не позволять США использовать их базы для атак по Ирану, а также раскритиковал сопротивление страны повышению оборонных расходов до 5% – целевого показателя, установленного на саммите НАТО в Гааге.

Немецкий канцлер игнорировал оскорбительные высказывания в адрес Мадрида, а иногда даже смеялся от слов Трампа. В конце концов, Мерц сам заявил, что Испания остается единственной страной, которая не согласна тратить больше на оборону.

Глава испанского МИД Хосе Мануэль Альбарес заявил, что выразил Германии свое удивление по этому поводу.

"Когда страны имеют общую валюту, общую торговую политику, общий рынок, мы ожидаем такой же солидарности, которую Испания проявила, например, в отношении Дании, когда были высказаны угрозы введения пошлин из-за вопроса Гренландии. Или солидарность, которую Испания выражает странам восточного фланга", – заявил Альбарес.

Министр сравнил поведение Мерца с его предшественниками, заявив, что те бы так не поступили.

"Я не могу представить, чтобы Меркель или Шольц делали такие заявления; там был другой проевропейский дух", – добавил он.

Напомним, накануне президент США Дональд Трамп заявил, что хочет "прекратить всю торговлю с Испанией" на фоне ее решения не предоставлять свои военные базы для американских атак по Ирану.

В правительстве Испании в ответ на угрозы президента США Дональда Трампа прекратить "всю торговлю" призвали его уважать отношения между двумя странами.

А премьер-министр Испании Педро Санчес осудил действия Трампа против Ирана, заявив, что они противоречат международному праву.