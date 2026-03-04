Британія почала розслідування антисемітизму у навчальних закладах

У середу, 4 березня, уряд Великої Британії розпочав незалежне розслідування антисемітизму в школах і коледжах Англії.

Про це пише Reuters, передає "Європейська правда".

Це незалежне розслідування стало реакцією на дані, які свідчать про те, що кількість інцидентів, пов’язаних із антисемітизмом, у школах та коледжах подвоїлася з часу нападу ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня 2023 року.

Велика Британія повідомила про 4% річне зростання випадків антисемітизму в 2025 році, що стало другим за величиною показником за всю історію спостережень.

Організація Community Security Trust, яка консультує єврейські громади з питань безпеки, зафіксувала 204 антисемітські інциденти, пов'язані зі школами, у 2025 році, що вдвічі перевищує рівень 2023 року.

"Цифри є суворими і чіткими", – заявила міністерка освіти Бріджет Філіпсон.

За її словами, "занадто багато єврейських вчителів, які висловлювали занепокоєння, відчували, що нічого не робиться".

Уряд заявив, що метою перегляду є оцінка того, наскільки ефективно освітні установи виявляють, запобігають та реагують на антисемітську поведінку, а також визначення сфер, де необхідна додаткова підтримка.

Перегляд включатиме аналіз політики шкіл, способи реагування на інциденти, запобіжні заходи, а також вплив зовнішніх факторів, зокрема протестів біля шкіл та геополітичної напруженості, на поведінку в освітніх закладах.

Писали, що восени 2025 року уряд Британії розпорядився, щоб британські університети вжили рішучіших заходів для захисту єврейських студентів після смертельного нападу на синагогу в північній Англії.

Це сталося після того, як 2 жовтня британець сирійського походження наїхав автомобілем на пішоходів, а потім почав завдавати ножових поранень кільком людям у день Йом Кіпур біля синагоги Heaton Park Hebrew Congregation у Манчестері. У результаті нападу загинули двоє чоловіків.