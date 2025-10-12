Британські університети отримали вказівку посилити боротьбу з антисемітизмом 

Уряд Британії розпорядився, щоб британські університети вжили рішучіших заходів для захисту єврейських студентів після смертельного нападу на синагогу в північній Англії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство Reuters.

Уряд заявив, що молоді люди повинні бути готові виявляти і протидіяти дезінформації в інтернеті. Він закликав університети використовувати всі доступні засоби для боротьби з ненавистю і розбратом.

"Навіть один випадок антисемітського насильства – це вже занадто", – заявила міністерка освіти Бріджит Філліпсон.

"Тому я чітко заявляю: відповідальність за позбавлення університетських містечок ненависті лежить на університетах, і я повністю підтримую їх у використанні своїх повноважень для цього", – додав він.

2 жовтня британець сирійського походження наїхав автомобілем на пішоходів, а потім почав наносити ножові поранення кільком людям у день Йом Кіпур біля синагоги Heaton Park Hebrew Congregation у Манчестері.

У результаті нападу загинули двоє чоловіків.

Після цього Філіпсон написала лист ректорам університетів, закликаючи їх вжити "практичних і пропорційних заходів" для забезпечення безпеки в університетах.

Минулого року Велика Британія повідомила про другий за тяжкістю рік в сучасній історії з погляду антисемітизму, зафіксувавши понад 3500 інцидентів.

Повідомляли, що британська поліція отримає нові повноваження після останнього пропалестинського протесту.