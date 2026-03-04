Британия начала расследование антисемитизма в учебных заведениях

В среду, 4 марта, правительство Великобритании начало независимое расследование антисемитизма в школах и колледжах Англии.

Об этом пишет Reuters, передает "Европейская правда".

Это независимое расследование стало реакцией на данные, свидетельствующие о том, что количество инцидентов, связанных с антисемитизмом, в школах и колледжах удвоилось со времени нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года.

Великобритания сообщила о 4-процентном годовом росте случаев антисемитизма в 2025 году, что стало вторым по величине показателем за всю историю наблюдений.

Организация Community Security Trust, которая консультирует еврейские общины по вопросам безопасности, зафиксировала 204 антисемитских инцидента, связанных со школами, в 2025 году, что вдвое превышает уровень 2023 года.

"Цифры суровые и четкие", – заявила министр образования Бриджет Филипсон.

По ее словам, "слишком много еврейских учителей, которые выражали беспокойство, чувствовали, что ничего не делается".

Поэтому правительство заявило, что целью пересмотра является оценка того, насколько эффективно образовательные учреждения выявляют, предотвращают и реагируют на антисемитское поведение, а также определение сфер, где необходима дополнительная поддержка.

Пересмотр будет включать анализ политики школ, способы реагирования на инциденты, меры предосторожности, а также влияние внешних факторов, в частности протестов возле школ и геополитической напряженности, на поведение в образовательных учреждениях.

Писали, что осенью 2025 года правительство Британии распорядилось, чтобы британские университеты приняли более решительные меры для защиты еврейских студентов после смертельного нападения на синагогу в северной Англии.

Это произошло после того, как 2 октября британец сирийского происхождения наехал автомобилем на пешеходов, а затем начал наносить ножевые ранения нескольким людям в день Йом Кипур возле синагоги Heaton Park Hebrew Congregation в Манчестере. В результате нападения погибли двое мужчин.