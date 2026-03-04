Литовські перевізники звернулися до Єврокомісії через заблоковані вантажівки в Білорусі

Литовські автотранспортні компанії звернулися до Європейської комісії щодо вантажівок, які залишаються заблокованими в Білорусі, заявивши, що їхні збитки сягнули десятків мільйонів євро.

Про це пише LRT, передає "Європейська правда".

Литовська національна асоціація автомобільних перевізників Linava повідомила, що близько 4 тисяч зареєстрованих у Литві транспортних засобів все ще перебувають у Білорусі, хоча підтверджені дані отримано лише щодо близько 1000 з них.

На основі інформації від близько 150 компаній перевізники оцінюють збитки майже у 22 млн євро.

"До цих 22 млн євро збитків не входить плата за паркування, втрачених клієнтів або призупинені операції, оскільки багато компаній, які не могли використовувати свої транспортні засоби протягом чотирьох місяців, вже перебувають на межі банкрутства", – сказав президент Linava Ерландас Мікенас.

Він також зазначив, що не всі компанії надали дані. За його словами, якщо підрахувати збитки по всьому сектору, вони можуть перевищити 100 млн євро.

Перевізники закликають Європейську комісію вжити заходів для повернення незаконно затриманих транспортних засобів та оцінки можливості компенсації збитків.

Міністерство транспорту та комунікацій Литви заявило, що важко оцінити збитки, оскільки перевізники досі надають суперечливі цифри.

"Нам потрібно підрахувати та повернутися до реальних цифр – 4 тисячі чи тисяча? Міністерство має цифру 915. Ми звернулися до Європейської комісії з цифрою одна тисяча. Якщо ми домовимося про цю цифру, то зможемо говорити про конкретний рівень збитків", – сказав Лукас Пашкевічюс, радник міністра транспорту.

Міністр закордонних справ Кястутіс Будріс заявив, що очікує від Європейської комісії "активного захисту" інтересів Литви.

"Це означає забезпечення того, щоб наше майно не було конфісковане сусідньою державою. Це також було аргументом у дискусіях про продовження санкцій проти Білорусі. Ми не можемо не покарати режим, який поводиться свавільно як щодо власного народу, так і щодо нашого майна", – сказав він.

Криза на білоруському кордоні виникла після місяців порушення повітряного простору Литви метеозондами, які переносили контрабанду з Білорусі, що спонукало уряд наприкінці жовтня закрити прикордонні контрольно-пропускні пункти.

Наприкінці грудня 2025 року прем’єр-міністерка Литви Інга Ругінене заявила, що значна кількість вантажівок, які раніше застрягли на кордоні, курсують між Литвою та Білоруссю, а влада продовжує працювати над поверненням решти транспортних засобів.

Наприкінці січня 2026 року литовський уряд схвалив продовження національних санкцій щодо громадян Росії та Білорусі до 2028 року.