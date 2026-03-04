Литовские перевозчики обратились в Еврокомиссию из-за заблокированных грузовиков в Беларуси

Литовские автотранспортные компании обратились в Европейскую комиссию по поводу грузовиков, которые остаются заблокированными в Беларуси, заявив, что их убытки достигли десятков миллионов евро.

Об этом пишет LRT, передает "Европейская правда".

Литовская национальная ассоциация автомобильных перевозчиков Linava сообщила, что около 4 тысяч зарегистрированных в Литве транспортных средств все еще находятся в Беларуси, хотя подтвержденные данные получены только примерно по 1000 из них.

На основе информации от около 150 компаний перевозчики оценивают убытки почти в 22 млн евро.

"В эти 22 млн евро убытков не входит плата за парковку, потерянные клиенты или приостановленные операции, поскольку многие компании, которые не могли использовать свои транспортные средства в течение четырех месяцев, уже находятся на грани банкротства", – сказал президент Linava Эрландас Микенас.

Он также отметил, что не все компании предоставили данные. По его словам, если подсчитать убытки по всему сектору, они могут превысить 100 млн евро.

Перевозчики призывают Европейскую комиссию принять меры для обеспечения возвращения незаконно задержанных транспортных средств и оценки возможности компенсации убытков.

Министерство транспорта и коммуникаций Литвы заявило, что трудно оценить убытки, поскольку перевозчики до сих пор предоставляют противоречивые цифры.

"Нам нужно подсчитать и вернуться к реальным цифрам – 4 тысячи или 1000? Министерство имеет цифру 915. Мы обратились к Европейской комиссии с цифрой 1000. Если мы договоримся об этой цифре, то сможем говорить о конкретном уровне убытков", – сказал Лукас Пашкевичюс, советник министра транспорта.

Министр иностранных дел Кястутис Будрис заявил, что ожидает от Европейской комиссии "активной защиты" интересов Литвы.

"Это означает обеспечение того, чтобы наше имущество не было конфисковано соседним государством. Это также было аргументом в дискуссиях о продлении санкций против Беларуси. Мы не можем не наказать режим, который ведет себя своевольно как в отношении собственного народа, так и в отношении нашего имущества", – сказал он.

Кризис на белорусской границе возник после месяцев нарушения воздушного пространства Литвы метеозондами, которые перевозили контрабанду из Беларуси, что побудило правительство в конце октября закрыть пограничные контрольно-пропускные пункты.

В конце декабря 2025 года премьер-министр Литвы Инга Ругинене заявила, что значительное количество грузовиков, которые ранее застряли на границе, курсируют между Литвой и Беларусью, а власти продолжают работать над возвращением остальных транспортных средств.

В конце января 2026 года литовское правительство одобрило продление национальных санкций в отношении граждан России и Беларуси до 2028 года.