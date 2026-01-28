Уряд Литви схвалив продовження національних санкцій щодо громадян РФ і Білорусі до 2028 року

Литовський уряд на засіданні в середу схвалив продовження національних санкцій щодо громадян Росії та Білорусі до 2028 року.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.

Щоб це рішення набуло чинності, його ще має схвалити Сейм.

Досі парламент продовжував обмежувальні заходи для громадян Росії та Білорусі на рік. Термін дії заходів, продовжених минулого року, закінчується 2 травня 2026 року. Цього разу планується встановити більш тривалий термін – до кінця 2027 року.

За твердженням Міністерства закордонних справ, така пропозиція не суперечить принципу пропорційності та тому, що обмежувальні заходи є тимчасовими і повинні переглядатися.

Згідно з МЗС, продовження дії закону забезпечить Литві можливість через війну, яку веде Росія проти України, додатково, поряд із встановленими Євросоюзом міжнародними санкціями, застосовувати на національному рівні обмежувальні заходи до держав-агресорів як інструмент зовнішньої політики.

Також за рішенням уряду буде можливо заморожувати грошові кошти та економічні ресурси, застосовувати секторальні обмежувальні заходи в разі, якщо обмежувальні заходи, встановлені на рівні ЄС щодо Росії або Білорусі, перестануть застосовуватися або будуть скасовані.

МЗС не пропонує вводити нові обмежувальні заходи, проте пропонує уточнити порядок в'їзду транспортних засобів.

Замість заборони на в'їзд до Литви з Росії або Білорусі транспортних засобів, в баках яких кількість палива перевищує 200 літрів, буде запропоновано встановити заборону на імпорт палива в баках таких транспортних засобів, коли його кількість перевищує 200 літрів.

За даними митниці, правоохоронні органи Литви фіксують випадки, коли вантажівки з Росії або Білорусі, що перетинають кордон, перевозять більше палива, крім того, в країні виявляються нелегальні заправні станції.

"Таким чином порушуються введені Європейським союзом санкції проти Росії та Білорусі", – підкреслює відомство.

При щорічному продовженні національних санкцій найбільші дискусії в парламенті викликає те, що для громадян Росії та Білорусі передбачені різні обмежувальні заходи. Частина політиків пропонує їх уніфікувати, проте більшість членів Сейму прийняла інше рішення.

Закон передбачає, що прохання громадян Росії та Білорусі про видачу як національних, так і шенгенських віз не приймаються, за винятком випадків, коли посередником при подачі заяви виступає МЗС Литви.

Росіянам більше не видаються дозволи на проживання в Литві, якщо тільки у них немає діючої візи або дозволу на проживання в іншій державі ЄС.

Щодо громадян Росії, які прибувають до Литви, з певними винятками застосовується індивідуальна додаткова детальна перевірка на предмет загрози, яку їхнє прибуття становить для національної безпеки, громадського порядку, державної політики, внутрішньої безпеки, здоров'я населення або міжнародних відносин; також оцінюються ризики прибуття громадян Білорусі.

Не приймаються заяви росіян і білорусів на надання статусу електронного резидента Литви, за винятком випадків, коли особи мають посвідку на проживання в Литві (тимчасову або постійну).

Закон забороняє росіянам, які не мають посвідки на проживання в Литві, купувати нерухомість.

Також громадянам обох країн заборонено ввозити і вивозити готівку – українські гривні, а також імпортувати сільськогосподарську продукцію і корми, країною походження яких є Росія або Білорусь.

Крім того, встановлено, що громадяни Росії втратять тимчасову посвідку на проживання в Литві, якщо за останні три календарні місяці вони більше одного разу виїдуть до Росії або Білорусі. Виняток зроблено тільки для перевізників і тих, хто подорожує з незалежних від них об'єктивних причин.

Нагадаємо, Литва закликала Міжнародний кримінальний суд розглянути можливість видачі нових міжнародних ордерів на арешт російських посадовців, які відповідальні за атаки на енергетичну систему України.

Президент Литви Гітанас Науседа у грудні наголосив на потребі вдарити санкціями по тих російських компаніях, які досі вважалися недоторканними у цьому питанні.