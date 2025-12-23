Литва: частина вантажівок, які застрягли на кордоні з Білоруссю, повернулася до роботи

Прем’єр-міністерка Литви Інга Ругінене заявила, що значна кількість вантажівок, які раніше застрягли на кордоні, зараз курсують між Литвою та Білоруссю, а влада продовжує працювати над поверненням решти транспортних засобів.

Про це вона сказала журналістам у вівторок, 23 грудня, у Сеймі, цитує LRT, пише "Європейська правда".

Ругінене заявила, що "значна кількість" вантажівок вже повернулася до роботи.

"Невелика кількість все ще залишається в Білорусі. Ми працюємо над цим, але ситуація вирішується крок за кроком", – сказала прем’єрка Литви.

Криза на білоруському кордоні виникла після місяців атак із використанням метеозондів, які переносили контрабанду з Білорусі, що спонукало уряд наприкінці жовтня закрити прикордонні контрольно-пропускні пункти.

9 грудня у Литві оголосили надзвичайний стан через метеозонди з Білорусі.

Нещодавно Білорусь відвідав посланець президента США Джон Коул. Після цього у Литві висловили сподівання, що після переговорів між Вашингтоном та Мінськом литовські вантажівки, що перебувають на території Білорусі, зможуть повернутися назад.

Також США заявили, що самопроголошений президент Білорусі Лукашенко пообіцяв зупинити польоти метеорологічних аеростатів з його країни до Литви.

