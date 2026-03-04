Немецкие таможенники обнаружили наркотики на 1 млн евро в садовых гномах

В аэропорту Кельн/Бонн немецкие таможенники обнаружили около 25 кг наркотика кетамин, спрятанного в окрашенных в золотой цвет фигурках садовых гномов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает DW.

Как сообщила таможенная служба, общая стоимость нелегального груза оценивается примерно в 1 млн евро.

Уточняется, что наркотики найдены около месяца назад во время проверки рентгеном четырех посылок, отправленных с юга Германии в Канаду и Австралию. Подозрения вызвали, в частности, ноги садовых гномов, форма которых была явно изменена, сообщает пресс-секретарь главного таможенного управления Кельна Йенс Аланд.

Кетамин считается наркотиком, особенно распространенным на вечеринках. На черном рынке его можно приобрести по цене вдвое меньшей, чем кокаин. В отличие от других наркотиков, кетамин нередко перевозят контрабандой из Европы в другие регионы мира.

Нидерландская полиция в 2024 году заявила, что конфисковала почти два килограмма наркотиков MDMA (экстази), которые были замаскированы под скульптуру садового гнома.

Недавно экс-министру финансов Греции и лидеру леворадикальной партии "Движение за демократию в Европе" Янису Варуфакису выдвинули официальное обвинение после того, как он признался в употреблении экстази несколько десятилетий назад.