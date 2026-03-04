В НАТО відреагували на запуск балістичної ракети по Туреччині

У НАТО засудили запуск Іраном балістичної ракети по Туреччині, яку перехопила система протиповітряної оборони Альянсу.

Про це у коментарі CNN заявила речниця Північноатлантичного альянсу Елісон Гарт, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначила представниця Альянсу, НАТО засуджує "дії Ірану проти Туреччини".

"НАТО твердо підтримує всіх союзників, включаючи (Туреччину), в той час, як Іран продовжує свої невибіркові атаки по всьому регіону. Наша позиція стримування і оборони залишається сильною у всіх областях, включаючи повітряну і ракетну оборону", – підкреслила вона.

Тим часом джерела телеканалу розповідають, що міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан сьогодні зателефонував своєму іранському колезі з приводу ракети.

Фідан "передав реакцію (Туреччини)" щодо ракети і "заявив, що слід уникати будь-яких кроків, які можуть призвести до поширення конфлікту", сказало джерело.

Раніше у середу Міністерство оборони Туреччини заявило про збиття балістичної ракети, яка летіла з Ірану у напрямку повітряного простору країни.

Нагадаємо, у понеділок, 2 березня, Кіпр скасував засідання міністрів у справах ЄС після того, як іранський безпілотник завдав удару по британській авіабазі на острові.

Протягом дня 2 березня стало відомо про другу атаку безпілотників на британську авіабазу в Акротирі.