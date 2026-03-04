В НАТО отреагировали на запуск баллистической ракеты по Турции

В НАТО осудили запуск Ираном баллистической ракеты по Турции, которую перехватила система противовоздушной обороны Альянса.

Об этом в комментарии CNN заявила пресс-секретарь Североатлантического альянса Элисон Харт, сообщает "Европейская правда".

Как отметила представитель Альянса, НАТО осуждает "действия Ирана против Турции".

"НАТО твердо поддерживает всех союзников, включая (Турцию), в то время как Иран продолжает свои неизбирательные атаки по всему региону. Наша позиция сдерживания и обороны остается сильной во всех областях, включая воздушную и ракетную оборону", – подчеркнула она.

Тем временем источники телеканала рассказывают, что министр иностранных дел Турции Хакан Фидан сегодня позвонил своему иранскому коллеге по поводу ракеты.

Фидан "передал реакцию (Турции)" по ракете и "заявил, что следует избегать любых шагов, которые могут привести к распространению конфликта", сказал источник.

Ранее в среду Министерство обороны Турции заявило о сбитии баллистической ракеты, которая летела из Ирана в направлении воздушного пространства страны.

Напомним, в понедельник, 2 марта, Кипр отменил заседание министров по делам ЕС после того, как иранский беспилотник нанес удар по британской авиабазе на острове.

В течение дня 2 марта стало известно о второй атаке беспилотников на британскую авиабазу в Акротири.