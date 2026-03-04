В опозиції Іспанії хочуть вотуму недовіри для Санчеса через його позицію щодо Ірану

В Іспанії лідер опозиційної ультраправої партії Vox Сантьяго Абаскаль звернувся до лідера Народної партії Альберто Нуньєса Фейхоо з пропозицією висунути вотум недовіри прем’єр-міністру Педро Санчесу.

Заяву лідера Vox наводить агентство EFE, повідомляє "Європейська правда".

З відповідною пропозицією Абаскаль виступив через позицію Санчеса щодо ситуації на Близькому Сході. Коментуючи останні заяви іспанського прем’єра, лідер іспанських ультраправих зазначив, що той "прикривається маскою пацифіста".

"Корумпований Санчес прикинувся пацифістом, він бреше, як завжди, тому що Санчес хоче війни, він хоче всіх минулих, теперішніх і майбутніх воєн", – сказав Абаскаль.

На його думку, Санчес використовує "військову пропаганду", щоб "приховати свої злочини та корупцію".

Лідер Vox знову закликав Фейхоо подати вотум недовіри проти Педро Санчеса, про що, як він визнав, вже просив "без успіху" в інших випадках.

Однак, хоча він визнав, що не знає, чи "вистачить голосів" для оголошення Санчесу вотуму недовіри, він додав, що зараз "важливо, щоб усі знали, що Санчес не проти війни", а "використовує її, щоб відвернути увагу від своїх злочинів".

Нагадаємо, напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що хоче "припинити всю торгівлю з Іспанією" на тлі її рішення не надавати свої військові бази для американських атак по Ірану.

В уряді Іспанії у відповідь на погрози президента США Дональда Трампа припинити "всю торгівлю" закликали його поважати відносини між двома країнами.

А прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес засудив дії Трампа проти Ірану, заявивши, що вони суперечать міжнародному праву.