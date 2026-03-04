В оппозиции Испании хотят вотума недоверия для Санчеса из-за его позиции по Ирану

В Испании лидер оппозиционной ультраправой партии Vox Сантьяго Абаскаль обратился к лидеру Народной партии Альберто Нуньесу Фейхоо с предложением выдвинуть вотум недоверия премьер-министру Педро Санчесу.

Заявление лидера Vox приводит агентство EFE, сообщает "Европейская правда".

С соответствующим предложением Абаскаль выступил из-за позиции Санчеса по ситуации на Ближнем Востоке. Комментируя последние заявления испанского премьера, лидер испанских ультраправых отметил, что тот "прикрывается маской пацифиста".

"Коррумпированный Санчес притворился пацифистом, он лжет, как всегда, потому что Санчес хочет войны, он хочет всех прошлых, настоящих и будущих войн", – сказал Абаскаль.

По его мнению, Санчес использует "военную пропаганду", чтобы "скрыть свои преступления и коррупцию".

Лидер Vox снова призвал Фейхоо подать вотум недоверия против Педро Санчеса, о чем, как он признал, уже просил "без успеха" в других случаях.

Однако, хотя он признал, что не знает, "хватит ли голосов" для объявления Санчесу вотума недоверия, он добавил, что сейчас "важно, чтобы все знали, что Санчес не против войны", а "использует ее, чтобы отвлечь внимание от своих преступлений".

Напомним, накануне президент США Дональд Трамп заявил, что хочет "прекратить всю торговлю с Испанией" на фоне ее решения не предоставлять свои военные базы для американских атак по Ирану.

В правительстве Испании в ответ на угрозы президента США Дональда Трампа прекратить "всю торговлю" призвали его уважать отношения между двумя странами.

А премьер-министр Испании Педро Санчес осудил действия Трампа против Ирана, заявив, что они противоречат международному праву.