Главы МИД Евросоюза 5 марта проведут онлайн-заседание по Ближнему Востоку

В четверг, 5 марта, состоится неформальная видеоконференция министров иностранных дел Европейского Союза, посвященная ситуации на Ближнем Востоке.

Об этом корреспонденту "Европейской правды" сообщили должностные лица Совета ЕС и Еврокомиссии.

Министры иностранных дел ЕС обсудят 5 марта ситуацию на Ближнем Востоке.

"Видеоконференция будет посвящена Ближнему Востоку, вопросов Украины в повестке дня не запланировано", – сообщил один из собеседников "ЕвроПравды".

Собеседники также напомнили, что предыдущее чрезвычайное видеозаседание глав МИД ЕС главный дипломат ЕС Кая Каллас созвала в воскресенье, 1 марта.

Как сообщала "Европейская правда", ряд европейских авиалиний с субботы 28 февраля отменили рейсы в аэропорты стран Ближнего Востока в связи с боевыми действиями в регионе.

Чартерные рейсы для репатриации уязвимых групп граждан из стран Ближнего Востока анонсировали МИД Германии, Нидерландов и Латвии.

В Париж прибыл первый рейс с репатриированными французами; Италия сообщала о ряде рейсов в течение 3-4 марта.