У Німеччині опозиція критикує уряд через евакуацію з Близького Сходу

Представники опозиційних партій Німеччини розкритикували уряд за плани евакуації громадян з країн Близького Сходу, які застрягли в регіоні через скасування авіарейсів на тлі війни США, Ізраїлю та Ірану.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Tagesschau.

Напередодні міністр закордонних справ Йоганн Вадефуль анонсував чартерні рейси до Саудівської Аравії та Оману для евакуації німецьких мандрівників. За його словами, пріоритет надаватимуть вразливим групам населення – людям похилого віку, дітям, вагітним жінкам та хворим.

Після цього оголошення парламентські групи "Зелені" та "Ліві" в Бундестазі розкритикували дії уряду через несвоєчасність та недостатню підготовку до такого перебігу подій.

"Те, що ми зараз спостерігаємо на Близькому Сході, – це ескалація, яка вже тижнями вимальовується як можливий сценарій…Захист власних громадян є одним з обов'язків федерального уряду. Оголошення планів евакуації певних вразливих груп з регіону лише через три дні після початку війни є недостатнім", – заявила представниця "Зелених" Луїза Амтсберг.

Критику також висловила експертка з питань зовнішньої політики "Лівих" Джансу Оздемір, назвавши "неадекватною" комунікацію німецького уряду.

"Заявою міністра закордонних справ Вадефуля про те, що він спочатку хоче евакуювати лише людей похилого віку, дітей, хворих та вагітних жінок, німецький уряд підживлює ще більшу невизначеність", – сказала депутатка.

Нагадаємо, у понеділок в Міністерстві закордонних справ Німеччини заявили, що поки не бачать можливості евакуювати своїх громадян з Близького Сходу.

Згодом в німецькому уряді допустили репатріацію своїх відпочивальників з Близького Сходу з допомогою армії, але лише як крайній захід.