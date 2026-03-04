ЗМІ: ЄС очікує, що його звільнять від підвищення глобальних тарифів США до 15%

Європейський Союз очікує, що США не підвищать універсальний тариф для блоку до 15%, навіть після того, як міністр фінансів Скотт Бессент заявив, що вища ставка, ймовірно, набуде чинності цього тижня.

Про це стало відомо Bloomberg від обізнаних осіб, повідомляє "Європейська правда".

За словами співрозмовників агентства, ЄС отримав запевнення, що США збережуть 10-відсоткову універсальну тарифну ставку для експорту блоку.

Представники торгового представника США та Європейської комісії, яка займається торговими питаннями ЄС, відмовилися коментувати цю справу.

Минулого місяця Трамп ввів 10-відсотковий глобальний тариф після того, як Верховний суд визнав недійсним більшу частину його попереднього тарифного режиму. Тоді президент США погрожував підвищити рівень до 15%, але досі цього не зробив.

Нова політика підвищить мита вище максимально допустимого рівня на європейський експорт, включаючи сир, масло, деякі сільськогосподарські продукти, а також деякі пластики, текстиль і хімікати, згідно з інформацією осіб, обізнаних з оцінкою ставок ЄС.

Інші товари, такі як деякі алкогольні напої, будуть обкладатися ставками нижче 15%, повідомили ці особи, які висловилися на умовах анонімності.

Комітет Європарламенту з міжнародної торгівлі 23 лютого офіційно вирішив відкласти голосування щодо імплементації минулорічної тарифної угоди між ЄС та США.

Нагадаємо, Верховний суд США 20 лютого визнав незаконними масштабні глобальні тарифи президента Дональда Трампа, оголошені торік у квітні.

Європейська комісія виступила з офіційною заявою, вимагаючи повної чіткості від адміністрації США щодо подальших кроків у торговельній політиці після рішення Верховного суду щодо незаконності тарифів Трампа.