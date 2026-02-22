ЄС вимагає ясності від США після рішення Верховного суду "вбити" тарифи Трампа

Європейська комісія виступила з офіційною заявою, вимагаючи повної чіткості від адміністрації США щодо подальших кроків у торговельній політиці після рішення Верховного суду щодо незаконності тарифів Трампа.

Про це йдеться у заяві комісії, оприлюдненій в неділю, повідомляє "Європейська правда".

Європейська комісія заявила, що вимагає повної ясності щодо кроків, які Сполучені Штати мають намір вжити після нещодавнього рішення Верховного суду щодо Закону про міжнародні надзвичайні економічні повноваження (IEEPA).

Поточна ситуація не сприяє забезпеченню "справедливої, збалансованої та взаємовигідної" трансатлантичної торгівлі та інвестицій, як було погоджено обома сторонами та викладено у Спільній заяві ЄС та США від серпня 2025 року, додали в комісії.

"Угода є угодою. Як найбільший торговельний партнер США, ЄС очікує, що США дотримаються своїх зобов'язань, викладених у Спільній заяві, так само як ЄС дотримується своїх зобов'язань. Зокрема, продукція ЄС повинна і надалі користуватися найбільш конкурентним режимом, без підвищення тарифів понад чітко визначений і всеосяжний верхній межа, про який було попередньо домовлено", – заявили у ЄК.

Там також наголосили: коли тарифи застосовуються непередбачувано, вони за своєю суттю є деструктивними, підривають довіру та стабільність на світових ринках і створюють додаткову невизначеність у міжнародних ланцюгах постачання.

Раніше стало відомо, що Європейський парламент рухається до призупинення ратифікації торговельної угоди зі США у зв’язку з "тарифним хаосом" з боку адміністрації Дональда Трампа.

Нагадаємо, Верховний суд США 20 лютого визнав незаконними масштабні глобальні тарифи президента Дональда Трампа, оголошені торік у квітні.

За кілька годин Трамп підписав указ про введення 10-відсоткового глобального мита на підставі іншої правової основи, зберігши при цьому існуючі секторальні мита.

А в суботу Трамп заявив, що підвищить з 10% до 15% тимчасову митну ставку на імпорт до США з усіх країн.