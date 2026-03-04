СМИ: ЕС ожидает, что его освободят от повышения глобальных тарифов США до 15%

Европейский Союз ожидает, что США не повысят универсальный тариф для блока до 15%, даже после того, как министр финансов Скотт Бессент заявил, что более высокая ставка, вероятно, вступит в силу на этой неделе.

Об этом стало известно Bloomberg от осведомленных лиц, сообщает "Европейская правда".

По словам собеседников агентства, ЕС получил заверения, что США сохранят 10-процентную универсальную тарифную ставку для экспорта блока.

Представители торгового представителя США и Европейской комиссии, которая занимается торговыми вопросами ЕС, отказались комментировать это дело.

В прошлом месяце Трамп ввел 10-процентный глобальный тариф после того, как Верховный суд признал недействительным большую часть его предыдущего тарифного режима. Тогда президент США угрожал повысить уровень до 15%, но до сих пор этого не сделал.

Новая политика повысит пошлины выше максимально допустимого уровня на европейский экспорт, включая сыр, масло, некоторые сельскохозяйственные продукты, а также некоторые пластики, текстиль и химикаты, согласно информации лиц, знакомых с оценкой ставок ЕС.

Другие товары, такие как некоторые алкогольные напитки, будут облагаться ставками ниже 15%, сообщили эти лица, высказавшиеся на условиях анонимности.

Комитет Европарламента по международной торговле 23 февраля официально решил отложить голосование по имплементации прошлогоднего тарифного соглашения между ЕС и США.

Напомним, Верховный суд США 20 февраля признал незаконными масштабные глобальные тарифы президента Дональда Трампа, объявленные в апреле прошлого года.

Европейская комиссия выступила с официальным заявлением, требуя полной четкости от администрации США относительно дальнейших шагов в торговой политике после решения Верховного суда о незаконности тарифов Трампа.