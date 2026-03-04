Посли ЄС 4 березня обговорять методологію розширення Євросоюзу і питання вступу України

У середу, 4 березня, посли держав-членів Європейського Союзу у Брюсселі зберуться на неформальну вечерю з метою обговорити можливі зміни до методології розширення ЄС.

Про це кореспондентці "Європейської правди" у Брюсселі стало відомо від кількох джерел у ЄС.

Співрозмовники "ЄвроПравди" повідомили, що посли держав-членів ЄС 4 березня запрошені на неформальну вечерю з представниками Європейської комісії для того, щоб обговорити методологію розширення ЄС та її можливе реформування.

Також дипломати обговорять проблематику вступу України до ЄС.

"Європейська правда" вже повідомляла про ініціативу Єврокомісії щодо запровадження нових правил вступу до ЄС держав-кандидатів: це питання було детально висвітлене в ексклюзивному інтерв’ю єврокомісарки з питань розширення Марти Кос: "Нам не потрібен Орбан, щоб визначити вимоги вступу в ЄС".

Проєкт нових правил вступу Єврокомісія обіцяє представити вже через кілька місяців.

Своєю чергою, президент України Володимир Зеленський закликав Європейський Союз без зволікань назвати дату вступу України в ЄС, щоб протягом наступних ще 50 років Росія – за допомогою Угорщини – не змогла блокувати її членство.

Натомість глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що встановлення конкретної дати вступу України до ЄС є неможливим.

Дивіться відеоверсію інтерв’ю Марти Кос на каналі "Європейської правди".