Послы ЕС 4 марта обсудят методологию расширения Евросоюза и вопрос вступления Украины

В среду, 4 марта, послы государств-членов Европейского Союза в Брюсселе соберутся на неформальный ужин с целью обсудить возможные изменения в методологии расширения ЕС.

Об этом корреспонденту "Европейской правды" в Брюсселе стало известно от нескольких источников в ЕС.

Собеседники "ЕвроПравды" сообщили, что послы государств-членов ЕС 4 марта приглашены на неформальный ужин с представителями Европейской комиссии для того, чтобы обсудить методологию расширения ЕС и ее возможное реформирование.

Также дипломаты обсудят проблематику вступления Украины в ЕС.

"Европейская правда" уже сообщала об инициативе Еврокомиссии о введении новых правил вступления в ЕС государств-кандидатов: этот вопрос был подробно освещен в эксклюзивном интервью еврокомиссара по вопросам расширения Марты Кос: "Нам не нужен Орбан, чтобы определить требования вступления в ЕС".

Проект новых правил вступления Еврокомиссия обещает представить уже через несколько месяцев.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский призвал Европейский Союз без промедлений назвать дату вступления Украины в ЕС, чтобы в течение следующих еще 50 лет Россия – с помощью Венгрии – не смогла блокировать ее членство.

Зато глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что установление конкретной даты вступления Украины в ЕС невозможно.

