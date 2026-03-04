Посольство пояснило, як змінюється статус українців у Польщі після 5 березня

Посольство України у Польщі нагадало, що від 5 березня припиняє дію польський спецзакон про допомогу громадянам України, який діяв після вторгнення РФ, і пояснило, які саме зміни чекають на українців.

Про це йдеться у дописі посольства на сторінці у Facebook, передає "Європейська правда".

Після припинення дії спецзакону усі ключові механізми тимчасового захисту перенесено до системних законів, передусім до Закону від 13 червня 2003 року про надання іноземцям захисту на території Республіки Польща.

Перебування українця з тимчасовим захистом визнається легальним до 4 березня 2027 року, відповідно до Виконавчого рішення Ради ЄС.

На цей період перебування визнається легальним, якщо особа: в’їхала до Польщі після 24 лютого 2022 року внаслідок збройного конфлікту; отримала номер PESEL зі статусом UKR; не має тимчасового захисту, наданого іншою державою-членом ЄС.

Особи з тимчасовим захистом мають доступ до медичної допомоги на умовах, аналогічних до громадян Польщі. Повний доступ до медичних послуг надається за умови наявності медичного страхування та сплати внесків до ZUS.

Особи без страхування мають право на безоплатну допомогу лише у станах невідкладної загрози життю та здоров’ю, під час вагітності та післяпологового періоду, а також до досягнення 18 років.

Окремі винятки діють для поранених унаслідок бойових дій, жертв тортур/насильства та осіб, які проживають в центрах колективного розміщення.

З 5 березня 2026 року також діє нова постійна система допомоги з проживанням.

Міністр внутрішніх справ може надавати проживання та харчування (в центрі колективного розміщення або грошову допомогу) за такими правилами: максимум 60 днів з дня першого в’їзду до Польщі (для новоприбулих осіб); загалом не більше 12 місяців протягом усього періоду тимчасового захисту. Цей ліміт є сукупним – враховується весь час проживання в центрах з 2022 року.

До 30 червня 2026 року діє спеціальний перехідний період: воєвода може дозволити залишатися в центрі колективного розміщення всім, хто вже там проживає (навіть якщо ліміт 12 місяців давно перевищено). Цей період запроваджено, щоб дати людям час закінчити навчальний рік і знайти постійне житло.

Після 30 червня 2026 року особи, які не належать до вразливих груп, втрачають право на безкоштовне проживання в центрах колективного розміщення.

Виховна допомога 800+ та інші сімейні виплати надаються на загальних умовах, що застосовуються до іноземців – тобто за умови професійної активності опікуна та виконання дитиною обов’язку шкільного навчання.

Повноваження щодо нагляду та контролю за витрачанням допомоги на дітей з системи закордонної опіки повністю покладено на повітові органи влади.

У разі порушення умов виплати можуть бути призупинені.

Тимчасовий захист не надається та/або припиняється, якщо особа: має дозвіл на постійне перебування, довготермінового резидента ЄС, тимчасове перебування, статус біженця тощо (стосується всіх країн ЄС); подала заяву про надання міжнародного захисту; отримала тимчасовий захист в іншій державі ЄС; є громадянином держави-члена ЄС; надала недостовірні дані або підроблені документи; в’їхала в рамках малого прикордонного руху.

Тимчасовий захист припиняється також у разі виїзду з Польщі на термін понад 30 днів, письмової відмови від захисту або набуття іншого легального статусу.

Тимчасовий захист діє до 4 березня 2027 року. Подальші рішення щодо продовження чи зміни режиму легального перебування громадян України на території Польщі належать до компетенції польського уряду.

Нагадаємо, у листопаді минулого року президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що підписав закон про допомогу громадянам України востаннє, надалі до них ставитимуться, як до інших нацменшин.

На попередній закон про допомогу українцям президент Польщі наклав вето, посилаючись на нібито несправедливо великий обсяг соціальної допомоги, яку платять українським біженцям.

Новий закон, екстрено підготовлений урядом Польщі, парламент остаточно схвалив 17 вересня.