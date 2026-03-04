Посольство объяснило, как меняется статус украинцев в Польше после 5 марта

Посольство Украины в Польше напомнило, что с 5 марта прекращает действие польский спецзакон о помощи гражданам Украины, который действовал после вторжения РФ, и объяснило, какие именно изменения ждут украинцев.

Об этом говорится в заметке посольства на странице в Facebook, передает "Европейская правда".

После прекращения действия спецзакона все ключевые механизмы временной защиты перенесены в системные законы, прежде всего в Закон от 13 июня 2003 года о предоставлении иностранцам защиты на территории Республики Польша.

Пребывание украинца с временной защитой признается легальным до 4 марта 2027 года, в соответствии с Исполнительным решением Совета ЕС.

На этот период пребывание признается легальным, если лицо: въехало в Польшу после 24 февраля 2022 года в результате вооруженного конфликта; получило номер PESEL со статусом UKR; не имеет временной защиты, предоставленной другим государством-членом ЕС.

Лица с временной защитой имеют доступ к медицинской помощи на условиях, аналогичных гражданам Польши. Полный доступ к медицинским услугам предоставляется при условии наличия медицинской страховки и уплаты взносов в ZUS.

Лица без страховки имеют право на бесплатную помощь только в состояниях неотложной угрозы жизни и здоровью, во время беременности и послеродового периода, а также до достижения 18 лет.

Отдельные исключения действуют для раненых в результате боевых действий, жертв пыток/насилия и лиц, проживающих в центрах коллективного размещения.

С 5 марта 2026 года также действует новая постоянная система помощи с проживанием.

Министр внутренних дел может предоставлять проживание и питание (в центре коллективного размещения или денежную помощь) по следующим правилам: максимум 60 дней со дня первого въезда в Польшу (для вновь прибывших лиц); в целом не более 12 месяцев в течение всего периода временной защиты. Этот лимит является совокупным – учитывается все время проживания в центрах с 2022 года.

До 30 июня 2026 года действует специальный переходный период: воевода может позволить оставаться в центре коллективного размещения всем, кто уже там проживает (даже если лимит 12 месяцев давно превышен). Этот период введен, чтобы дать людям время закончить учебный год и найти постоянное жилье.

После 30 июня 2026 года лица, которые не относятся к уязвимым группам, теряют право на бесплатное проживание в центрах коллективного размещения.

Воспитательная помощь 800+ и другие семейные выплаты предоставляются на общих условиях, применяемых к иностранцам – то есть при условии профессиональной активности опекуна и выполнения ребенком обязанности школьного обучения.

Полномочия по надзору и контролю за расходованием помощи на детей из системы зарубежной опеки полностью возложены на уездные органы власти.

В случае нарушения условий выплаты могут быть приостановлены.

Временная защита не предоставляется и/или прекращается, если лицо: имеет разрешение на постоянное пребывание, долгосрочного резидента ЕС, временное пребывание, статус беженца и т.д. (касается всех стран ЕС); подало заявление о предоставлении международной защиты; получило временную защиту в другом государстве ЕС; является гражданином государства-члена ЕС; предоставило недостоверные данные или поддельные документы; въехало в рамках малого пограничного движения.

Временная защита прекращается также в случае выезда из Польши на срок более 30 дней, письменного отказа от защиты или приобретения другого легального статуса.

Временная защита действует до 4 марта 2027 года. Дальнейшие решения о продлении или изменении режима легального пребывания граждан Украины на территории Польши относятся к компетенции польского правительства.

Напомним, в ноябре прошлого года президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что подписал закон о помощи гражданам Украины в последний раз, в дальнейшем к ним будут относиться, как к другим нацменьшинствам.

На предыдущий закон о помощи украинцам президент Польши наложил вето, ссылаясь на якобы несправедливо большой объем социальной помощи, которую платят украинским беженцам.

Новый закон, экстренно подготовленный правительством Польши, парламент окончательно одобрил 17 сентября.