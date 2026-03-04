У всьому Придністров’ї вимкнули опалення і гарячу воду на невизначений термін

Придністров’я повністю залишилося без тепла та гарячого водопостачання на невизначений термін

Про це повідомляє профільне онлайн-медіа про Придністров’я "МОСТ", пише "Європейська правда".

4 березня у всьому невизнаному регіоні вимкнули котельні, внаслідок чого зупинилася подача теплоносія та гарячої води у домівки.

У диспетчерській службі "Тирастепленерго" оголосили, що відключення триватиме "до спеціального розпорядження".

Нагадаємо, у Придністров’ї з 18 грудня триває надзвичайний стан в економіці у зв’язку зі скороченням обсягів постачання газу. Проблеми спостерігалися і раніше з кінця зими 2025 року, відколи регіон отримує газ за російські кошти за новою заплутаною схемою.

У лютому через дефіцит газу призупиняли роботу великі підприємства, а ДРЕС переходила на вугілля.

У Кишиневі пропонували підтримку Придністров’ю на тлі енергетичної кризи, але зазначили, що для цього Тирасполь має прийняти пропозицію про реінтеграцію.

В уряді Молдови прогнозують постійні проблеми з газом у Придністров’ї – доки там не відмовляться від "російської" схеми.