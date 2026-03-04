Во всем Приднестровье выключили отопление и горячую воду на неопределенный срок

Приднестровье полностью осталось без тепла и горячего водоснабжения на неопределенный срок

Об этом сообщает профильное онлайн-медиа о Приднестровье "МОСТ", пишет "Европейская правда".

4 марта во всем непризнанном регионе выключили котельные, в результате чего остановилась подача теплоносителя и горячей воды в дома.

В диспетчерской службе "Тирастеплэнерго" объявили, что отключение продлится "до специального распоряжения".

Напомним, в Приднестровье с 18 декабря продолжается чрезвычайное положение в экономике в связи с сокращением объемов поставок газа. Проблемы наблюдались и ранее с конца зимы 2025 года, с тех пор как регион получает газ за российские средства по новой запутанной схеме.

В феврале из-за дефицита газа приостанавливали работу крупные предприятия, а ГРЭС переходила на уголь.

В Кишиневе предлагали поддержку Приднестровью на фоне энергетического кризиса, но отметили, что для этого Тирасполь должен принять предложение о реинтеграции.

В правительстве Молдовы прогнозируют постоянные проблемы с газом в Приднестровье – пока там не откажутся от "российской" схемы.