Во всем Приднестровье выключили отопление и горячую воду на неопределенный срок
Об этом сообщает профильное онлайн-медиа о Приднестровье "МОСТ", пишет "Европейская правда".
4 марта во всем непризнанном регионе выключили котельные, в результате чего остановилась подача теплоносителя и горячей воды в дома.
В диспетчерской службе "Тирастеплэнерго" объявили, что отключение продлится "до специального распоряжения".
Напомним, в Приднестровье с 18 декабря продолжается чрезвычайное положение в экономике в связи с сокращением объемов поставок газа. Проблемы наблюдались и ранее с конца зимы 2025 года, с тех пор как регион получает газ за российские средства по новой запутанной схеме.
В феврале из-за дефицита газа приостанавливали работу крупные предприятия, а ГРЭС переходила на уголь.
В Кишиневе предлагали поддержку Приднестровью на фоне энергетического кризиса, но отметили, что для этого Тирасполь должен принять предложение о реинтеграции.
В правительстве Молдовы прогнозируют постоянные проблемы с газом в Приднестровье – пока там не откажутся от "российской" схемы.