Віцепрем'єрка Іспанії про погрози Трампа: ми не будемо нічиїми васалами

Іспанська віцепрем’єрка і міністерка фінансів Марія Хесус Монтеро відкинула погрози з боку президента США Дональда Трампа, наголосивши, що Іспанія "не буде нічиїм васалом".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Periodico.

Підтвердивши, що уряд як і раніше не дозволить використання баз у Роті та Мороні, Монтеро у відповідь на погрози Трампа наголосила, що Іспанія продовжить захищати свої цінності.

"Ми не будемо нічиїми васалами, не дозволимо погрожувати нам і будемо захищати те, у що віримо", – зазначила вона.

Нагадаємо, напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що хоче "припинити всю торгівлю з Іспанією" на тлі її рішення не надавати свої військові бази для американських атак по Ірану.

В уряді Іспанії у відповідь на погрози президента США Дональда Трампа припинити "всю торгівлю" закликали його поважати відносини між двома країнами.

А прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес засудив дії Трампа проти Ірану, заявивши, що вони суперечать міжнародному праву.