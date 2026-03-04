Вице-премьер Испании об угрозах Трампа: мы не будем ничьими вассалами

Испанский вице-премьер и министр финансов Мария Хесус Монтеро отвергла угрозы со стороны президента США Дональда Трампа, подчеркнув, что Испания "не будет ничьим вассалом".

Подтвердив, что правительство по-прежнему не позволит использование баз в Роте и Мороне, Монтеро в ответ на угрозы Трампа подчеркнула, что Испания продолжит защищать свои ценности.

"Мы не будем ничьими вассалами, не позволим угрожать нам и будем защищать то, во что верим", – отметила она.

Напомним, накануне президент США Дональд Трамп заявил, что хочет "прекратить всю торговлю с Испанией" на фоне ее решения не предоставлять свои военные базы для американских атак по Ирану.

В правительстве Испании в ответ на угрозы президента США Дональда Трампа прекратить "всю торговлю" призвали его уважать отношения между двумя странами.

А премьер-министр Испании Педро Санчес осудил действия Трампа против Ирана, заявив, что они противоречат международному праву.