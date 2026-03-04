CNN: іранську ракету, що летіла на Туреччину, збив есмінець США

Іранську балістичну ракету, яка у середу летіла в напрямку Туреччини, збив американський есмінець у Середземному морі, який є частиною протиповітряної оборони НАТО.

Про це повідомляє телеканал CNN з посиланням на джерела, інформує "Європейська правда".

Раніше у середу директор з комунікацій президентської адміністрації Туреччини розповів, що іранську ракету, випущену в бік турецької території, збили системи протиповітряної оборони НАТО.

"Ракета, запущена з Ірану, яка пролітала через повітряний простір Іраку та Сирії і прямувала до нашого повітряного простору з регіону Хатай, була знищена системами протиповітряної оборони НАТО", – йдеться в заяві директора.

Вважається, що це перший випадок, коли сили НАТО перехопили іранську ракету, що летіла в напрямку повітряного простору країни-члена Альянсу, з моменту початку конфлікту на Близькому Сході минулими вихідними.

Як зазначає телеканал, це відбувається на тлі побоювань, що конфлікт може вийти за межі Близького Сходу.

За словами одного з джерел, НАТО в останні кілька років підвищив рівень захисту у зв'язку з війною в Україні і буде продовжувати ці зусилля і далі.

Міністр оборони США Піт Гегсет заявив у середу на брифінгу, що, на його думку, цей інцидент не спричинить застосування статті 5 Статуту НАТО, згідно з якою напад на одного члена Альянсу розглядається як напад на всіх.

Раніше у середу Міністерство оборони Туреччини заявило про збиття балістичної ракети, яка летіла з Ірану у напрямку повітряного простору країни.

У НАТО засудили запуск Іраном балістичної ракети по Туреччині.