CNN: летевшую к Турции иранскую ракету сбил эсминец США

Иранскую баллистическую ракету, которая в среду летела в направлении Турции, сбил американский эсминец в Средиземном море, который является частью противовоздушной обороны НАТО.

Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники, информирует "Европейская правда".

Ранее в среду директор по коммуникациям президентской администрации Турции рассказал, что иранскую ракету, выпущенную в сторону турецкой территории, сбили системы противовоздушной обороны НАТО.

"Ракета, запущенная из Ирана, которая пролетела через воздушное пространство Ирака и Сирии и направлялась в наше воздушное пространство из региона Хатай, была уничтожена системами противовоздушной обороны НАТО", – говорится в заявлении директора.

Считается, что это первый случай, когда силы НАТО перехватили иранскую ракету, летевшую в направлении воздушного пространства страны-члена Альянса, с момента начала конфликта на Ближнем Востоке в минувшие выходные.

Как отмечает телеканал, это происходит на фоне опасений, что конфликт может выйти за пределы Ближнего Востока.

По словам одного из источников, НАТО в последние несколько лет повысило уровень защиты в связи с войной в Украине и будет продолжать эти усилия и после сегодняшнего дня.

Министр обороны США Пит Хегсет заявил в среду на брифинге, что, по его мнению, этот инцидент не повлечет за собой применение статьи 5 Устава НАТО, согласно которой нападение на одного члена альянса рассматривается как нападение на всех.

Ранее в среду Министерство обороны Турции заявило о сбитии баллистической ракеты, которая летела из Ирана в направлении воздушного пространства страны.

В НАТО осудили запуск Ираном баллистической ракеты по Турции.