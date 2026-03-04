Туреччина викликала посла Ірану через атаку балістичною ракетою

До Міністерства закордонних справ Туреччини був викликаний посол Ірану Мохаммад Хасан Хабіболлахзаде у зв’язку із атакою балістичної ракети, яку перехопила система ППО НАТО.

Про це повідомляє Daily Sabah, пише "Європейська правда".

Зазначається, що послу Ірану буде висловлений протест через інцидент з ракетою, яка була випущена в бік Туреччини.

Крім того, керівник відділу комунікацій в адміністрації президента Туреччини Бурханеттін Дуран зазначив, що відповідні відомства відстежують ситуацію в режимі реального часу і діють у повній координації.

Туреччина продовжує дипломатичні зусилля, спрямовані на зниження напруженості та зміцнення стабільності в регіоні, сказав Дуран.

Раніше у середу Міністерство оборони Туреччини заявило про збиття балістичної ракети, яка летіла з Ірану у напрямку повітряного простору країни.

За даними ЗМІ, ракету збив американський есмінець у Середземному морі, який є частиною системи протиповітряної оборони НАТО.

У НАТО засудили запуск Іраном балістичної ракети по Туреччині.