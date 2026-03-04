Турция вызвала посла Ирана из-за атаки баллистической ракетой

В Министерство иностранных дел Турции был вызван посол Ирана Мохаммад Хасан Хабиболлахзаде в связи с атакой баллистической ракеты, которую перехватила система ПВО НАТО.

Об этом сообщает Daily Sabah, пишет "Европейская правда".

Отмечается, что послу Ирана будет выражен протест из-за инцидента с ракетой, которая была выпущена в сторону Турции.

Кроме того, руководитель отдела коммуникаций в администрации президента Турции Бурханеттин Дуран отметил, что соответствующие ведомства отслеживают ситуацию в режиме реального времени и действуют в полной координации.

Турция продолжает дипломатические усилия, направленные на снижение напряженности и укрепление стабильности в регионе, сказал Дуран.

Ранее в среду Министерство обороны Турции заявило о сбивании баллистической ракеты, которая летела из Ирана в направлении воздушного пространства страны.

По данным СМИ, ракету сбил американский эсминец в Средиземном море, который является частью системы противовоздушной обороны НАТО.

В НАТО осудили запуск Ираном баллистической ракеты по Турции.