Сибіга: Австрія, Британія і Румунія пропустять відкриття Паралімпіади через росіян і білорусів

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що ще три країни – Австрія, Британія і Румунія – не будуть присутні на церемонії відкриття Паралімпійських ігор через участь російських і білоруських спортсменів.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву він опублікував у своєму X.

За словами Cибіги, Австрія, Румунія та Велика Британія підтвердили, що їхні офіційні особи не будуть присутні на церемонії відкриття Паралімпійських ігор 2026 року.

"Таким чином, уже 14 країн та ЄС відмовилися брати участь у цьому заході, на якому Міжнародний паралімпійський комітет дозволив Росії та Білорусі махати своїми закривавленими прапорами. І кількість таких країн зростає. Ми вдячні всім нашим партнерам, які зайняли цю морально правильну позицію", – зазначив очільник МЗС України.

Він підкреслив, що російські та білоруські прапори на змаганнях за поточних умов є символами загарбницької війни, внаслідок якої загинули у тому числі щонайменше 650 українських спортсменів та тренерів, було пошкоджено 800 спортивних споруд.

"Ми рішуче закликаємо всі країни утриматися від направлення офіційних осіб на цю церемонію. Скажіть "ні" воєнній пропаганді та відбілюванню воєнних злочинів завдяки спорту", – закликав Сибіга.

Нагадаємо, уряд Італії, яка приймає змагання, виступив проти допуску російських та білоруських спортсменів до участі в Паралімпійських іграх у Мілані-Кортіні.

Серед останніх про бойкот церемонії відкриття заявили Чехія та Естонія.

Литовський суспільний мовник LRT не транслюватиме церемонію відкриття зимових Паралімпійських ігор у зв'язку з участю представників Росії та Білорусі.

Паралімпійські ігри 2026 року пройдуть з 6 по 15 березня.