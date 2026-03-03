Мовник Литви не транслюватиме церемонію відкриття Паралімпіади через участь РФ і Білорусі

Литовський суспільний мовник LRT не транслюватиме церемонію відкриття зимових Паралімпійських ігор у зв'язку з участю представників Росії та Білорусі.

Про це йдеться у заяві LRT, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначив литовський мовник, це рішення було прийнято на знак солідарності з громадськими мовниками Латвії, Естонії та Фінляндії.

"Ми не можемо погодитися з рішенням Міжнародного паралімпійського комітету дозволити російським і білоруським спортсменам змагатися під прапорами своїх країн і приєднуємося до ініціативи балтійських мовників не транслювати церемонію відкриття", – наголосив заступник генерального директора LRT Гітіс Оганаускас.

Після вторгнення РФ в Україну Росії та Білорусі було заборонено брати участь у Паралімпійських іграх 2022 року, хоча через два роки їм було дозволено змагатися як нейтральним спортсменам на літніх Паралімпійських іграх у Парижі.

Наприкінці лютого Міжнародний паралімпійський комітет дозволив шістьом росіянам і чотирьом білорусам брати участь в Іграх у Мілані-Кортіні під своїми прапорами.

Всього в Паралімпійських іграх візьмуть участь 665 спортсменів, які розіграють 79 комплектів медалей. Ігри триватимуть до 15 березня.

Повідомляли, що представники естонського паралімпійського комітету та Міністерства культури не братимуть участі в офіційних церемоніях зимових Паралімпійських ігор через участь росіян та білорусів.

Про бойкот церемонії відкриття Паралімпіади через участь росіян та білорусів заявили раніше в Єврокомісії, а також в Чехії.