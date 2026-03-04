Сибига: Австрия, Британия и Румыния пропустят открытие Паралимпиады из-за россиян и белорусов

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что еще три страны – Австрия, Великобритания и Румыния – не будут присутствовать на церемонии открытия Паралимпийских игр из-за участия российских и белорусских спортсменов.

Как сообщает "Европейская правда", заявление он опубликовал в своем X.

По словам Сибиги, Австрия, Румыния и Великобритания подтвердили, что их официальные лица не будут присутствовать на церемонии открытия Паралимпийских игр 2026 года.

"Таким образом, уже 14 стран и ЕС отказались участвовать в этом мероприятии, на котором Международный паралимпийский комитет позволил России и Беларуси махать своими окровавленными флагами. И количество таких стран растет. Мы благодарны всем нашим партнерам, которые заняли эту морально правильную позицию", – отметил глава МИД Украины.

Он подчеркнул, что российские и белорусские флаги на соревнованиях в текущих условиях являются символами захватнической войны, в результате которой погибли в том числе не менее 650 украинских спортсменов и тренеров, было повреждено 800 спортивных объектов.

"Мы решительно призываем все страны воздержаться от направления официальных лиц на эту церемонию. Скажите "нет" военной пропаганде и отбеливанию военных преступлений через спорт", – призвал Сибига.

Напомним, правительство Италии, которая принимает соревнования, выступило против допуска российских и белорусских спортсменов к участию в Паралимпийских играх в Милане-Кортине.

Среди последних о бойкоте церемонии открытия заявили Чехия и Эстония.

Литовский общественный вещатель LRT не будет транслировать церемонию открытия зимних Паралимпийских игр в связи с участием представителей России и Беларуси.

Паралимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 15 марта.