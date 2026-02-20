Укр Рус Eng

Чехія приєдналась до бойкоту Паралімпіади через участь росіян і білорусів

Новини — П'ятниця, 20 лютого 2026, 21:52 — Уляна Кричковська

Чеські паралімпійці не братимуть участі в церемонії відкриття Паралімпійських ігор, оскільки засуджують допуск параспортсменів країн-агресорів – Росії та Білорусі – до участі в Іграх під національними прапорами та символікою.

Про це пише Novinky, передає "Європейська правда". 

"Поки триває агресія в Україні, російські та білоруські спортсмени не мають місця на міжнародних змаганнях", – заявив Чеський паралімпійський комітет.

Паралімпійці наголосили, що спорт – це не тільки результати, а й цінності, які російська агресія в Україні повністю заперечує. 

"Тому ми приєднаємося до української команди в бойкоті церемонії відкриття", – зазначили вони.

Паралімпійські ігри 2026 року пройдуть з 6 по 15 березня.

Уряд Італії, яка приймає зимові змагання, виступив проти допуску російських та білоруських спортсменів до участі в Паралімпійських іграх у Мілані-Кортіні.

Також писали, що представники Естонського паралімпійського комітету та Міністерства культури не братимуть участі в офіційних церемоніях зимових Паралімпійських ігор.

Про бойкот церемонії відкриття Паралімпіади через участь росіян та білорусів заявили раніше в Єврокомісії.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Чехія Білорусь Росія Війна з РФ
Реклама: