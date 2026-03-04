Стармер обіцяє зберігати холоднокровність після різкої критики з боку Трампа

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що відреагує на ескалацію конфлікту на Близькому Сході "з холодною головою" після того, як президент Дональд Трамп розкритикував його за недостатню підтримку американських ударів по Ірану.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Британія, яка історично була вірним союзником Вашингтона, спочатку відмовилася дозволити США використовувати свої військові бази для атак на Іран, але згодом дозволила використати бази для обмежених ударів.

Через це Трамп виступив з різкою критикою на адресу Стармера, заявивши зокрема: "Ми маємо справу не з Вінстоном Черчиллем".

Своєю чергою Стармер у середу заявив у парламенті, що так звані особливі відносини проявляються щодня в конфлікті і не залежать від слів президента США.

Згадавши американські літаки, що літають з британських баз, британські літаки, що захищають американські бази, та обмін розвідданими, він сказав: "Ось що таке особливі відносини в дії".

"Прив'язуватися до останніх слів президента Трампа – це не особливі відносини", – додав британський прем'єр.

Стармер сказав, що знає, що люди по всій Британії стурбовані можливістю ескалації, і в результаті він заявив, що буде діяти "чітко, цілеспрямовано і холоднокровно".

Стармер зазнав критики з усіх боків у своїй країні за це рішення, причому опоненти зліва закликали його засудити військові дії. З правого боку лідери опозиції атакували Стармера за те, що він не підтримав ключового союзника Великої Британії в галузі безпеки та розвідки.

Нагадаємо, Трамп також заявляв, що відчуває сум через відносини з Великою Британією після того, як британський прем’єр Кір Стармер утримався від підтримки американської операції проти Ірану.