Стармер обещает сохранять хладнокровие после резкой критики со стороны Трампа

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что отреагирует на эскалацию конфликта на Ближнем Востоке "с холодной головой" после того, как президент Дональд Трамп раскритиковал его за недостаточную поддержку американских ударов по Ирану.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Великобритания, которая исторически была верным союзником Вашингтона, сначала отказалась разрешить США использовать свои военные базы для атак на Иран, но впоследствии разрешила использовать базы для ограниченных ударов.

Из-за этого Трамп выступил с резкой критикой в адрес Стармера, заявив в частности: "Мы имеем дело не с Уинстоном Черчиллем".

В свою очередь Стармер в среду заявил в парламенте, что так называемые особые отношения проявляются ежедневно в конфликте и не зависят от слов президента США.

Вспомнив американские самолеты, летающие с британских баз, британские самолеты, защищающие американские базы, и обмен разведданными, он сказал: "Вот что такое особые отношения в действии".

"Привязываться к последним словам президента Трампа – это не особые отношения", – добавил британский премьер.

Стармер сказал, что знает, что люди по всей Британии обеспокоены возможностью эскалации, и в результате он заявил, что будет действовать "четко, целенаправленно и хладнокровно".

Стармер подвергся критике со всех сторон в своей стране за это решение, причем оппоненты слева призвали его осудить военные действия. С правой стороны лидеры оппозиции атаковали Стармера за то, что он не поддержал ключевого союзника Великобритании в области безопасности и разведки.

Напомним, Трамп также заявлял, что испытывает печаль из-за отношений с Великобританией после того, как британский премьер Кир Стармер воздержался от поддержки американской операции против Ирана.