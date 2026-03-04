Пентагон заявив про ліквідацію іранського командира, який нібито готував замах на Трампа

Міноборони США заявило про ліквідацію іранського командира, який нібито очолював підрозділ, який готував замах на президента США Дональда Трампа.

Як повідомляє Reuters, пише "Європейська правда", про це Пентагон оголосив у середу 4 березня.

Очільник Пентагону Піт Гегсет заявив, що серед ліквідованих іранських посадовців – командир, який координував підрозділ, який нібито займався підготовкою замаху на Трампа. Згадний командир загинув у вівторок.

"Лідер підрозділу, що намагався вбити президента Трампа, вистежений і вбитий. Іран намагався вбити Трампа, а президент Трамп виявився тим, хто сміється останнім", – сказав Гегсет у спілкуванні зі ЗМІ.

"Хоча це не було у фокусі уваги наших зусиль… і президент чи хтось ще не піднімали це питання, я подбав, і інші теж подбали, щоби відповідальні за те потрапили у список наших цілей", – додав очільник Пентагону.

Трамп вже згадував про нібито іранські плани замаху на нього минулої неділі, коли сказав щодо знищеного верховного лідера Алі Хаменеї, що "дістав його швидше, ніж він дістав мене".

У 2024 році Мін’юст США висунув звинувачення іранському громадянину стосовно причетності до нібито змови з метою замаху на Дональда Трампа, тоді ще кандидата у президенти, який готував Корпус вартових ісламської революції.

Нагадаємо, також глава Пентагону заявив, що США планують менш як за тиждень здобути контроль над повітряним простором Ірану.

Крім того, у Білому домі показали, як США потопили іранський військовий корабель торпедою з підводного човна.

У вівторок військові США відзвітували про ураження понад 1700 цілей в Ірані з часу початку операції 28 лютого.



