Пентагон заявил о ликвидации иранского командира, готовившего покушение на Трампа

Минобороны США заявило о ликвидации иранского командира, который якобы возглавлял подразделение, готовившее покушение на президента США Дональда Трампа.

Как сообщает Reuters, пишет "Европейская правда", об этом Пентагон объявил в среду 4 марта.

Глава Пентагона Пит Гегсет заявил, что среди ликвидированных иранских чиновников – командир, который координировал подразделение, которое якобы занималось подготовкой покушения на Трампа. Упомянутый командир погиб во вторник.

"Лидер подразделения, пытавшегося убить президента Трампа, выслежен и убит. Иран пытался убить Трампа, а президент Трамп оказался тем, кто смеется последним", – сказал Гегсет в общении со СМИ.

"Хотя это не было в фокусе внимания наших усилий... и президент или кто-то еще не поднимали этот вопрос, я позаботился, и другие тоже позаботились, чтобы ответственные за это попали в список наших целей", – добавил глава Пентагона.

Трамп уже упоминал о якобы иранских планах покушения на него в минувшее воскресенье, когда сказал об уничтоженном верховном лидере Али Хаменеи, что "достал его быстрее, чем он достал меня".

В 2024 году Минюст США предъявил обвинения иранскому гражданину относительно причастности к якобы заговору с целью покушения на Дональда Трампа, тогда еще кандидата в президенты, который готовил Корпус стражей исламской революции.

Напомним, также глава Пентагона заявил, что США планируют менее чем за неделю получить контроль над воздушным пространством Ирана.

Кроме того, в Белом доме показали, как США потопили иранский военный корабль торпедой с подводной лодки.

Во вторник военные США отчитались о поражении более 1700 целей в Иране со времени начала операции 28 февраля.