ЗМІ: в оточенні Трампа стурбовані кампанією проти Ірану і закликають швидше "оголосити перемогу"

В оточенні президента США Дональда Трампа є радники, які дуже стурбовані перспективами кампанії проти Ірану та вважають за краще якнайшвидше завершувати її.

Про це повідомляє CNN на основі коментарів анонімних співрозмовників, пише "Європейська правда".

Вже через кілька днів триваючої операції проти Ірану в оточенні президента США нібито є чимало радників та помічників, які вважають за краще якнайшвидше згортати кампанію, аби Штати не встрягли у великі проблеми.

Прихильники такої думки побоюються, що кампанія переросте у затяжну війну без чітких цілей і з незначними "електоральними балами". Вони аргументують, що Штати неминуче будуть зазнавати нових військових втрат. Також війна на Близькому Сході спричинила хаос на фондових ринках та підвищення цін на енергоносії, що може відобразитися на настроях виборців.

Помічники також бачать проблеми з поясненням адміністрацією мотивів цієї операції та її конкретних кінцевих цілей, аби усе це звучало переконливо.

Один зі співрозмовників, що ділився своїми думками, назвав продовження війни "політичним ризиком без жодних "але", і вважає, що лишається "сподіватися, що нічого не піде занадто не так".

Трампа дуже заохотили перші успіхи розпочатої операції – ліквідація верховного лідера Ірану Хаменеї та успішне ураження ключових об’єктів – що він переоцінено сприйняв як ознаку того, що американська громадськість підтримає продовження кампанії.

Втім, деякі радники й інші особи з оточення намагаються донести до президента протилежну думку і закликають прискорити виконання того, що він планував робити, та "оголосити перемогу", щойно це буде звучати більш-менш переконливо.

Перші опитування вже засвідчили, що підтримка війни проти Ірану серед американських виборців незначна. Також операція спричинила розкол у лавах MAGA, оскільки однією з провідних ідей була відмова від участі США у "розбудові націй та зміні режимів", що декларував і сам Трамп.

Нагадаємо, 4 березня Пентагон заявив про ліквідацію іранського командира, який нібито готував замах на Трампа.

Також у Білому домі показали, як США потопили іранський військовий корабель.

У вівторок військові США відзвітували про ураження понад 1700 цілей в Ірані з часу початку операції 28 лютого.

Глава Пентагону заявив, що США планують менш як за тиждень здобути контроль над повітряним простором Ірану.



