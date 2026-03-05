Міноборони Азербайджану обіцяє відповідь на іранську атаку на аеропорт

Міністерство оборони Азербайджану засудило атаку Ірану по міжнародному аеропорту "Нахічевань".

Про це пише 1NewsTV, передає "Європейська правда".

В Міноборони Азербайджану заявили, що вся відповідальність за те, що сталося, повністю покладається на Іран.

Наразі оборонне відомство країни вивчає технічні параметри БпЛА і подробиці цієї атаки.

Відтак там заявили, що Міністерство оборони Азербайджану готує необхідні заходи у відповідь для захисту територіальної цілісності та суверенітету країни, а також убезпечення цивільних осіб та інфраструктури.

"Ці акти агресії не залишаться без відповіді", – додали у відомстві.

Наразі немає достовірних даних про удар безпосередньо у термінал аеропорту – азербайджанські джерела не публікують фото пошкоджень, які б свідчили про влучання у будівлю.

Водночас у місцевих медіа є інформація про влучання дрона в поле у безпосередній близькості з аеропортом. Не повідомляється, чи йдеться про той самий інцидент, чи про два різних.

Про падіння іранських дронів на будівлю летовища повідомили опівдні у четвер, 5 березня.

Міністерство закордонних справ Азербайджану викликало посла Ірану для вручення йому ноти протесту через атаку двох безпілотників.

Там заявили, що Баку лишає за собою право на заходи у відповідь.