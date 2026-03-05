Минобороны Азербайджана обещает ответ на иранскую атаку на аэропорт

Министерство обороны Азербайджана осудило атаку Ирана по международному аэропорту "Нахичевань".

Об этом пишет 1NewsTV, передает "Европейская правда".

В Минобороны Азербайджана заявили, что вся ответственность за произошедшее полностью возлагается на Иран.

Сейчас оборонное ведомство страны изучает технические параметры БпЛА и подробности этой атаки.

Там заявили, что Министерство обороны Азербайджана готовит необходимые ответные меры для защиты территориальной целостности и суверенитета страны, а также обеспечения безопасности гражданских лиц и инфраструктуры.

"Эти акты агрессии не останутся без ответа", – добавили в ведомстве.

Пока нет достоверных данных об ударе непосредственно в терминал аэропорта – азербайджанские источники не публикуют фото повреждений, которые бы свидетельствовали о попадании в здание.

В то же время в местных медиа есть информация о попадании дрона в поле в непосредственной близости с аэропортом. Не сообщается, идет ли речь о том же инциденте или о двух разных.

О падении иранских дронов на здание аэропорта сообщили в полдень в четверг, 5 марта.

Министерство иностранных дел Азербайджана вызвало посла Ирана для вручения ему ноты протеста из-за атаки двух беспилотников.

Там заявили, что Баку оставляет за собой право на ответные меры.