У соцмережах з’явилося відео іранської атаки на аеропорт в Азербайджані

Азербайджанські медіаресурси поширили відео з моментом удару іранського безпілотника по міжнародному аеропорту "Нахічевань" в Азербайджані.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Про падіння іранських дронів на будівлю летовища повідомили опівдні у четвер, 5 березня.

На відео видно, як дрон атакує термінал аеропорту, після чого у небо підіймається стовп диму.

Також з’явилося відео наслідків удару, зокрема пошкоджено дах аеропорту.

Міністерство закордонних справ Азербайджану викликало посла Ірану для вручення йому ноти протесту через атаку двох безпілотників.

Там заявили, що Баку лишає за собою право на заходи у відповідь.

А напередодні турецьке Міністерство оборони повідомило про збиття іранської ракети, яка летіла на Туреччину. Ракета пролетіла над Іраком і Сирією, перш ніж була збита системами протиповітряної і протиракетної оборони НАТО, дислокованими в східній частині Середземного моря.