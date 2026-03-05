Іран вдарив безпілотниками по аеропорту в Азербайджані

Іранські безпілотники атакували міжнародний аеропорт "Нахічевань" в Азербайджані, внаслідок атаки поранено двох місцевих.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Міністерство закордонних справ Азербайджану.

Повідомляється, що один з іранських дронів впав на термінал аеропорту.

Ще один дрон впав неподалік шкільної будівлі в селі Шекарабад.

Фото: APA News

У МЗС рішуче засудили атаки Ірану, в результаті яких було пошкоджено будівлю аеропорту та поранено двох мирних жителів.

Там закликали Тегеран роз’яснити причини інциденту та запобігти подібним випадкам у майбутньому. Азербайджан також залишає за собою право вжити заходів у відповідь, додали у відомстві.

Крім того, міністерство викликало посла Ірану в Баку, де йому вручать ноту протесту.

Це перший випадок падіння іранських дронів в Азербайджані.

Нагадаємо, напередодні турецьке Міністерство оборони повідомило про збиття іранської ракети, яка летіла на Туреччину. Ракета пролетіла над Іраком і Сирією, перш ніж була збита системами протиповітряної і протиракетної оборони НАТО, дислокованими в східній частині Середземного моря.

За даними ЗМІ, ракету збив американський есмінець у Середземному морі, який є частиною системи протиповітряної оборони НАТО.

У НАТО засудили запуск Іраном балістичної ракети по Туреччині.