Іран вдарив безпілотниками по аеропорту в Азербайджані
Новини — Четвер, 5 березня 2026, 10:54 —
Іранські безпілотники атакували міжнародний аеропорт "Нахічевань" в Азербайджані, внаслідок атаки поранено двох місцевих.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Міністерство закордонних справ Азербайджану.
Повідомляється, що один з іранських дронів впав на термінал аеропорту.
🚨 #Iran carried out drone strikes on #Nakhchivan – the treacherous #mullah regime has shown its true face. #Azerbaijan #URGENT pic.twitter.com/u7bhoBv4oR– APA News Agency (@APA_English) March 5, 2026
Ще один дрон впав неподалік шкільної будівлі в селі Шекарабад.
У МЗС рішуче засудили атаки Ірану, в результаті яких було пошкоджено будівлю аеропорту та поранено двох мирних жителів.
Там закликали Тегеран роз’яснити причини інциденту та запобігти подібним випадкам у майбутньому. Азербайджан також залишає за собою право вжити заходів у відповідь, додали у відомстві.
Крім того, міністерство викликало посла Ірану в Баку, де йому вручать ноту протесту.
Це перший випадок падіння іранських дронів в Азербайджані.
Нагадаємо, напередодні турецьке Міністерство оборони повідомило про збиття іранської ракети, яка летіла на Туреччину. Ракета пролетіла над Іраком і Сирією, перш ніж була збита системами протиповітряної і протиракетної оборони НАТО, дислокованими в східній частині Середземного моря.
За даними ЗМІ, ракету збив американський есмінець у Середземному морі, який є частиною системи протиповітряної оборони НАТО.
У НАТО засудили запуск Іраном балістичної ракети по Туреччині.